الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة يسجل ارتفاعاً نسبته 0.16%

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم



سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 1.08% خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 103.37 خلال العام 2020 (سنة الأساس 2013=100).



انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق



سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 1.06% خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 108.06 خلال العام 2020 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).



ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه



سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.73% خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 114.38 خلال العام 2020 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري



سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.22% خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 109.54 خلال العام 2020 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية



خلال شهر كانون أول،12/2020



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية



سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.20% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 107.48 مقارنة بـ 106.20 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.62%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.49% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية



سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.18% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 107.14 مقارنة بـ 105.89 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.62%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.16%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم



سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 2.36% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.60 مقارنة بـ 103.16 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.65%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.34%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.49% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق



سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.45% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.18 مقارنة بـــــــ 106.70 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).



سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.55%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.04%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.51%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.12% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه



سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.96% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 116.15 مقارنة بـ 113.92 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 3.02%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 105.23 مقارنة بـ 102.15 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.55%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.11 مقارنة بـ 119.27 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.35% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 108.85 مقارنة بـ 109.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 105.98 خلال العام 2020 (سنة الأساس 2013=100).ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 105.70 خلال العام 2020 (سنة الأساس 2013=100).