الاحتلال يعتقل شقيقين بمخيم الدهيشة ويستدعي ستة مواطنين من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شقيقين من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين مهند (25 عاماً)، ورامي فهمي قوار( 19 عاماً)، بعد دهم منزل ذويهما وتفتيشه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من مدينة الخليل، بلاغات لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت المدينة، واقتحمت عدة أحياء فيها، وسلّمت كلاً من: أحمد ياسر الشرباتي، وأنس صدقي الجعبة، ومحمد رضوان الهشلمون، وطالب الدويك، ويوسف سلهب التميمي، وطارق الدويك، بلاغات لمراجعة مخابراتها، عقب تفتيش منازلهم.



كما داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالاً، والظاهرية ويطا والسموع، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.