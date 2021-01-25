عاجل

  • عُمان.. مرسوم سلطاني بإعادة تشكيل مجلسي الدفاع والأمن الوطني

شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، أن دائرة حوادث الطرق، سجلت خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إلى استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يتم فرض حظر التجول بشكل كامل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل شقيقين بمخيم الدهيشة ويستدعي ستة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل شقيقين بمخيم الدهيشة ويستدعي ستة مواطنين من الخليل

البرغوثي: مجمل المواقف الأمريكية الأخيرة تؤكد عدم جواز المراهنة على إدارة بايدن

البرغوثي: مجمل المواقف الأمريكية الأخيرة تؤكد عدم جواز المراهنة على إدارة بايدن

العالول: مركزية فتح شكلت مجموعة من اللجان للمتابعة مع مؤسسات الوطن بشأن الانتخابات

العالول: مركزية فتح شكلت مجموعة من اللجان للمتابعة مع مؤسسات الوطن بشأن الانتخابات

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أجواء صافية وارتفاع جديد على درجات الحرارة.. وهذا موعد المنخفض القادم

أجواء صافية وارتفاع جديد على درجات الحرارة.. وهذا موعد المنخفض القادم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل شقيقين بمخيم الدهيشة ويستدعي ستة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل شقيقين بمخيم الدهيشة ويستدعي ستة مواطنين من الخليل

البرغوثي: مجمل المواقف الأمريكية الأخيرة تؤكد عدم جواز المراهنة على إدارة بايدن

البرغوثي: مجمل المواقف الأمريكية الأخيرة تؤكد عدم جواز المراهنة على إدارة بايدن

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64

جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الشرطة تُلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تُلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

منوعات

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ&#34;القبلات&#34;

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ"القبلات"

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل &#34;جمال الحريم&#34; ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل "جمال الحريم" ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور &#34;عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني&#34;

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور "عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني"

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

عربي

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)