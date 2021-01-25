"المرور" بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

ونوهت إلى استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يتم فرض حظر التجول بشكل كامل.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، أن دائرة حوادث الطرق، سجلت خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.