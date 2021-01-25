عاجل

  • عُمان.. مرسوم سلطاني بإعادة تشكيل مجلسي الدفاع والأمن الوطني

عربي

شاهد: مذيع كويتي يُعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة

شاهد: مذيع كويتي يُعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء خليجيون عبر موقع (تويتر) مقطعاً مصوراً للمذيع الكويتي محمد المؤمن، يعلن فيه ارتداده عن الإسلام على الهواء مباشرة، واعتناقه المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتدياً الصليب، وأرفق الفيديو بعبارة: "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت".

وقال: "أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد".

وردد المؤمن في المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن والروح القدس)، مضيفاً عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم".

 

أخبار ذات صلة

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

رسمياً.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي

رسمياً.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي

أمير الكويت يُعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء

أمير الكويت يُعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد (كورونا)

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد (كورونا)

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في &#34;الإخوان المسلمين&#34;

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في "الإخوان المسلمين"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل شقيقين بمخيم الدهيشة ويستدعي ستة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل شقيقين بمخيم الدهيشة ويستدعي ستة مواطنين من الخليل

البرغوثي: مجمل المواقف الأمريكية الأخيرة تؤكد عدم جواز المراهنة على إدارة بايدن

البرغوثي: مجمل المواقف الأمريكية الأخيرة تؤكد عدم جواز المراهنة على إدارة بايدن

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64

جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الشرطة تُلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تُلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

منوعات

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ&#34;القبلات&#34;

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ"القبلات"

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل &#34;جمال الحريم&#34; ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل "جمال الحريم" ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور &#34;عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني&#34;

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور "عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني"

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

عربي

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)