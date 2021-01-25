العالول: مركزية فتح شكلت مجموعة من اللجان للمتابعة مع مؤسسات الوطن بشأن الانتخابات





وأضاف: شُكلت آليات من أجل المتابعة بهذا الموضوع، وتم تشكيل الوفد، الذي سيذهب من أجل الحوار مع الفصائل خلال الأيام المقبلة في القاهرة.





وشدد العالول على أن الانتخابات مسألة استحقاق ديمقراطي، حيث إننا وعدنا الشعب الفلسطيني بإجراء هذه الانتخابات، ونسعى لممارستها دائماً في كل المؤسسات.





وقال: تأخر المرسوم نتيجة الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني، و"ما نراه فرصة للتأكيد على هذا الاستحقاق والعمل وممارسة الحق الديمقراطي في كل فلسطين".





وفيما يتعلق بحوار القاهرة، قال نائب رئيس حركة فتح: إن الاجتماع الفصائلي، سيكون من أجل الانتخابات، مشيراً إلى أن معظم القضايا التي لها علاقة بالانتخابات، أصبحت واضحة.





وتابع: المراسيم صدرت ولجنة الانتخابات تقوم بدورها، والتعديلات القانونية المطلوبة تمت، ويبقى بعض التفاصيل التي لها علاقة كيف علينا أن نخوض عملية انتخابات شفافة تخدم الشعب، والكل يلتزم بهذه الانتخابات.





وأضاف العالول: بالمبدأ ذاهبون للانتخابات حسب قانون النسبية، بأن الوطن دائرة واحدة والقوائم تمثل الوطن، وفي الحوار ربما نناقش هذه التفاصيل، وهناك فرصة لحدوث تحالفات.





وشدد على أننا "بشكل أساسي متلزمون بسياسة منظمة التحرير، ومن يريد أن يتحالف معنا، ربما يكون هذا الموضوع مبكراً، ولذلك ننتظر إلى ما بعد الحوار.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه تم تشكيل مجموعة من اللجان من أجل المتابعة مع المؤسسات في الوطن، بالإضافة إلى الأفراد والشخصيات، للوقوف على رأي الناس بشكل أساسي، حتى نقوم بالعملية الانتخابية، تبعاً لرأي الناس.