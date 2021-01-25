قدورة فارس: أكثر من 75% من الأسرى تلقوا لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اليوم الاثنين، أن أكثر من 75% من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تلقوا لقاح (كورونا)، منوهًا إلى أن عملية التطعيم، قد شارفت على الانتهاء.



وقال فارس للإذاعة الرسمية: إن الأسرى، الذين لم يتلقوا اللقاح رفضوا، عقب علمهم بعدد من التقارير المختلفة، مما قد يشكله اللقاح من نتائج سلبية على صحتهم.



وأوضح أن جزءًا كبيرًا من الأسرى، تلقوا اللقاح في سجون عدة، بعد ضغوط من مؤسسات حقوقية على إدارة سجون الاحتلال، وتصاعدت على وجه الخصوص، بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها وزير أمن الاحتلال، وحرض خلالها على حرمان الأسرى من اللقاح.