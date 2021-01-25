شؤون فلسطينية

قدورة فارس: أكثر من 75% من الأسرى تلقوا لقاح (كورونا)

قدورة فارس: أكثر من 75% من الأسرى تلقوا لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اليوم الاثنين، أن أكثر من 75% من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تلقوا لقاح (كورونا)، منوهًا إلى أن عملية التطعيم، قد شارفت على الانتهاء.

وقال فارس للإذاعة الرسمية: إن الأسرى، الذين لم يتلقوا اللقاح رفضوا، عقب علمهم بعدد من التقارير المختلفة، مما قد يشكله اللقاح من نتائج سلبية على صحتهم.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من الأسرى، تلقوا اللقاح في سجون عدة، بعد ضغوط من مؤسسات حقوقية على إدارة سجون الاحتلال، وتصاعدت على وجه الخصوص، بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها وزير أمن الاحتلال، وحرض خلالها على حرمان الأسرى من اللقاح.

أخبار ذات صلة

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ "خان اللبن" جنوب نابلس

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

لا وفيات جديدة.. &#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لا وفيات جديدة.. "الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

"الأورومتوسطي": الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ "خان اللبن" جنوب نابلس

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

"الأورومتوسطي": الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة يسجل ارتفاعاً نسبته 0.16%

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة يسجل ارتفاعاً نسبته 0.16%

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

منوعات

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: تامر حسني &#34;طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك&#34;

شاهد: تامر حسني "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك"

شاهد: حكيم &#34;والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا&#34;

شاهد: حكيم "والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا"

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف &#34;يا مغني المطاعم&#34;

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف "يا مغني المطاعم"

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

عربي

البحرين تقر لقاح &#34;أوكسفورد-أسترا زينيكا&#34; للاستخدام الطارئ

البحرين تقر لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" للاستخدام الطارئ

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)