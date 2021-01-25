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دولي

"كورونا عالميًا": 2 مليون و139 ألف وفاة و99 مليوناً و775 ألف إصابة

"كورونا عالميًا": 2 مليون و139 ألف وفاة و99 مليوناً و775 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ أكثر من 2 مليون و139 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 99 مليوناً و775 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 71 مليوناً و764 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 455 ألف و867 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,511 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات، خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,844 وفاة)، والمكسيك (1,470 وفاة)، وبريطانيا (610 وفيات)، والبرازيل (606 وفيات)، وروسيا (491 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (135,182 إصابة)، وبريطانيا (30,004 إصابات)، والبرازيل (28,346 إصابة)، وروسيا (21,127 إصابة)، والمكسيك (20,057 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (429,490 وفاة)، والبرازيل (217,081 وفاة)، والهند (153,508 وفيات)، والمكسيك (149,614 وفاة)، وبريطانيا (97,939 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (25,702,125 إصابة)، والهند (10,668,647 إصابة)، والبرازيل (8,844,600 إصابة)، وروسيا (3,719,400 إصابة)، وبريطانيا (3,647,463 إصابة).

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