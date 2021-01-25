أسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورغن، أنها ستجري استفتاء في الإقليم للاستقلال عن بريطانيا، للمرة الثانية في أقل من 10 سنوات.



ووفق شبكة (بي بي سي) فإن الإعلان يأتي متحديا رفض رئيس الحكومة بوريس جونسون، الموافقة على إجراء تصويت على استقلال آخر عن المملكة المتحدة، وذلك عقب الاستفتاء الأول الذي أجري في 2014.



واتهمت ستورغن، جونسون، بأنه "يخاف من الديمقراطية ويخشى حكم وإرادة الشعب الأسكتلندي"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



ووفق صحيفة (الغارديان)، قالت إنها ستجري استفتاء حول الاستقلال (عن بريطانيا) إذا فاز الحزب الوطني الأسكتلندي بالأغلبية في انتخابات أيار/ مايو المقبل، بغض النظر عن ما إذا وافقت الحكومة البريطانية على هذه الخطوة أم لم توافق.



وحدد حزب ستورغن خطة من 11 نقطة حول الكيفية التي يعتزم بها المضي قدما في خططه لإجراء الاستفتاء.