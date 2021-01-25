إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس (كورونا)

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أعلن الرئيس المكسيكي، أندريا مانويل لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأشار أوبرادور إلى أن أعراض مرض (كوفيد-19) لديه طفيفة، وأنه يخضع للرعاية الطبية.



يذكر أن المكسيك تعد من بين أكثر الدول تضررا جراء الفيروس، إذ سجلت البلاد، حتى الأحد، أكثر من 1.7 مليون إصابة بالمرض، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية.