دولي

بسبب النووي الإيراني.. رئيس الموساد يلتقي بايدن قريبًا

بسبب النووي الإيراني.. رئيس الموساد يلتقي بايدن قريبًا
رام الله - دنيا الوطن
 تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن عزم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إيفاد رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة، لتقديم "مطالب" لإدارة جو بايدن بشأن أي نسخة جديدة للاتفاق النووي الإيراني.

وقالت القناة: إن كوهين سيسافر إلى الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل وسيكون أول مسؤول إسرائيلي يلتقي بالرئيس الأمريكي الجديد.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي كوهين برئيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، المعينة حديثا، آفريل هينز، بحسب ما نقلت وسائل إعلام بينها موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ووفق القناة، فمن المتوقع أن يقدم كوهين وفريقه لإدارة بايدن جميع المعلومات التي يزعم الاحتلال جمعها حول التقدم في البرنامج النووي الإيراني، والمطالبة "بإصلاح جذري لاتفاق 2015"، يشمل "التزامات أكثر صرامة من طهران لضمان عدم تمكنها من الحصول على أسلحة نووية".

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