رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت النتائج المرحلية للانتخابات الرئاسية في البرتغال أن رئيسها الحالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تمكن من الفوز بولاية ثانية وسط إغلاق عام تشهده الدولة المتضررة بشدة جراء كورونا.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أشارت بيانات وزارة الداخلية البرتغالية إلى أن دي سوزا حصد، بعد فرز حوالي 80% من بطاقات الاقتراع، دعم نحو 64% من الناخبين، ليأتي في الموقع الثاني زعيم حزب "كفى" اليميني، أندري فينتورا، الذي حصل على 12.5%، بينما تحتل المرتبة الثالثة النائب الأوروبية السابقة، الاشتراكية آنا غوميشن بـ10.4%.



وبذلك يحصد دي سوزا، وهو أستاذ قانون سابق يبلغ 72 عاما اشتهر كمعلق سياسي عبر التلفزيون، الدعم الضروري لتحقيق الفوز في الانتخابات ضمن الجولة الأولى.



وجرت الانتخابات في الوقت الذي دخل فيه البلد البالغ عدد سكانه 10.2 مليون نسمة يومه العاشر من ثاني إغلاق صارم فرض لاحتواء انتشار فيروس كورونا.