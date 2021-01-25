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دولي

استمرار المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحرديم في مدينتي بني براك والقدس

استمرار المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحرديم في مدينتي بني براك والقدس
رام الله - دنيا الوطن
واصل عناصر الطائفة الحريدية اليهودية، أعمال الشغب داخل مدينة بني براك، التي يقطن الغالبية العظمى فيها من أفراد تلك الطائفة، احتجاجًا على استمرار تشديد الإجراءات الوقائية ضدهم، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في أوساطهم.

ووفق صحيفة (معاريف) فقد استولى العشرات منهم في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، على حافلة، وأخلوها من الركاب قبل أن يعتدوا على سائقها وإحراقها.

ودخلت قوات (اليسام) الخاصة إلى المدينة، وسط إلقاء قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الحريديم في المدينة.

وتشهد المدينة منذ أيام، أعمالاً مماثلة وأحداث شغب، وسط رفض الحريديم الانصياع لأوامر الصحة الإسرائيلية، بالتقيد بإجراءات الوقاية.

كما شهدت بعض المناطق في مدينة القدس، أحداثًا مشابهة برشق الحافلات والمركبات بالحجارة، ومحاولة تعطيل سير حركة القطار الخفيف.

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