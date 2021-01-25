شؤون فلسطينية

غزة: رئيس متابعة العمل الحكومي يشيد باستعدادات التعليم لاستئناف الدراسة للصفوف من (7-11)

غزة: رئيس متابعة العمل الحكومي يشيد باستعدادات التعليم لاستئناف الدراسة للصفوف من (7-11)
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، محمد عوض بالاستعدادات والإجراءات التي تنفذها وزارة التعليم لاستئناف الدراسة للصفوف من السابع حتى 11، والجهود المبذولة لتوفير البيئة الآمنة التي تقي طلبتنا من مخاطر فيروس (كورونا)، مثمناً التعاون المميز بين الوزارة والمديريات ومجالس أولياء الأمور والمدارس في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للاطلاع على تجهيزات استئناف الدراسة في عدة مدارس بمديرية الوسطى، بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، زياد ثابت ، ومدير عام الإشراف التربوي الدكتور محمود مطر، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة الأستاذ معتصم الميناوي، ومدير تعليم الوسطى الأستاذ هشام الحاج، ووفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور.

وأوضح عوض بأن وزارة التعليم صنعت نموذجاً مميزاً ضمن مكونات العمل الحكومي والوزارات الذين بذلوا الجهود لدعم خطط وقاية شعبنا ودعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة (كورونا).

وأكد على أهمية استمرار نشر ثقافة الالتزام والوقاية الصحية والوعي في داخل المدارس ونقلها إلى المجتمع والأسرة بواسطة الطلبة والطواقم التعليمية لمكافحة (كوفيد- 19).

بدوره ثمن ثابت جولة عوض للمدارس ودعمه واسناده المستمر ومتابعته للجهود التربوية ، كما ثمن وكيل الوزارة دور مجالس
أولياء الأمور والطواقم التدريسية والطلبة في انتظام العملية التدريسية بالصورة المثلى.

وأوضح أن الوزارة أنهت الاستعدادات لاستئناف التدريس للصفوف من السابع حتى الحادي عشر من خلال تهيئة وتعقيم وتنظيف المدارس وفق البروتوكول الصحي و تجهيز المواد الأكاديمية وطرق التدريس المناسبة.

وشدد على أن التعليم الوجاهي هو الأساس، والتعليم الإلكتروني داعم مساند، لذلك نحن نتوجه بقوة للتعليم الوجاهي ونستثمره خير استثمار مع اتباع معايير السلامة التامة لطلبتنا.

وفي نفس السياق أوضح رئيس مجلس أولياء الأمور بمديرية الوسطى الدكتور عاطف وادي أننا نطمئن أولياء الأمور والأهالي أن مدارسنا آمنة لاستقبال الطلبة وتوفير التعليم المميز لهم.




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