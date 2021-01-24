قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64 وفاة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، وفاة مواطن من بلدة سنيريا متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) في مشفى الشهيد عمر القاسم.
أعلنت محافظة قلقيلية، وفاة مواطن من بلدة سنيريا متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) في مشفى الشهيد عمر القاسم.
وأضافت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن هذه الوفاة الثالثه لهذا اليوم.
وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، ارتفع إلى 64 وفاة.
وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، ارتفع إلى 64 وفاة.
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