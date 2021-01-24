قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64 وفاة

وأضافت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن هذه الوفاة الثالثه لهذا اليوم.



وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، ارتفع إلى 64 وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، وفاة مواطن من بلدة سنيريا متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) في مشفى الشهيد عمر القاسم.