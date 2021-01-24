جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة إلى 165 منذ بدء الجائحة.



كما تم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 16 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 174.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا).