الجاغوب: أعضاء من المركزية سيتوجهون للقطاع لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بأهلنا هناك
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم، بحركة فتح، منير الجاغوب، إن أعضاء اللجنة المركزية من غزة سيتوجهون إلى القطاع، لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بأهلنا هناك.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنهم سيقدمون تقريرهم للرئيس محمود عباس، حيث سيتعامل الرئيس بايجابية مع المقترحات المقدمة للحل.
قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم، بحركة فتح، منير الجاغوب، إن أعضاء اللجنة المركزية من غزة سيتوجهون إلى القطاع، لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بأهلنا هناك.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنهم سيقدمون تقريرهم للرئيس محمود عباس، حيث سيتعامل الرئيس بايجابية مع المقترحات المقدمة للحل.
وكان الجاغوب قال: إن الرئيس عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل قضايا قطاع غزة خلال أيام.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن الرئيس عباس أعطى تعليماته لرئيس الوزراء، لحل هذه القضايا، وأبرزها "تفريغات 2005" والتقاعد المالي والمقطوعة رواتبهم".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها اليوم في رام الله، أكدت بأن الرئيس عباس، سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة، ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن الرئيس عباس أعطى تعليماته لرئيس الوزراء، لحل هذه القضايا، وأبرزها "تفريغات 2005" والتقاعد المالي والمقطوعة رواتبهم".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها اليوم في رام الله، أكدت بأن الرئيس عباس، سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة، ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.
وأكد المتحدث باسم حركة (فتح) بغزة، إياد نصر، أكد اليوم الأحد، بأن القرارات، التي ستتخذها اللجنة المركزية للحركة، بشأن قطاع غزة الليلة، ستُنفذ فوراً.
وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": بأن جهات قيادية موثوقة، أكدت بأن الرئيس محمود عباس، سيقرر حل جميع القضايا العالقة، والتي لها علاقة بقطاع غزة، الليلة، خلال اجتماع اللجنة المركزية.
وتابع: بأن القضايا هي: موضوع التقاعد المالي، ورواتب الموظفين في القطاع، وتفريغات 2005.
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