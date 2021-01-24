دولي

استطلاع للرأي: تقهقر ساعر وتقدم لبيد والقائمة المشتركة ستحصل على 10 مقاعد

استطلاع للرأي: تقهقر ساعر وتقدم لبيد والقائمة المشتركة ستحصل على 10 مقاعد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد استطلاع للرأي أجرته (القناة 13) الإسرائيلية، بأنه لو جرت انتخابات لـ (كنيست) اليوم، فإن حزب (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحصل على 32 مقعداً، يليه حزب (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد، بـ 18 مقعداً.

وكشف استطلاع الرأي بأن حزب (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر، بواقع 14 مقعداً، بينما حزب (يمينا) برئاسة وزير الجيش الأسبق، نقتالي بينت، بواقع عشرة مقاعد.

ووفق الاستطلاع، فإن (القائمة المشتركة) برئاسة أيمن عودة، ستحصل على عشرة مقاعد، فيما سيحصل حزب (يهدوت هتوراة) على سبعة مقاعد. 

كما أفاد الاستطلاع بأن حزب (شاس) سيحصل على ستة مقاعد، بينما (إسرائيل بيتنا)، ستة مقاعد، فيما يحصل (ميرتس) على خمسة مقاعد، و(أزرق أبيض) برئاسة بيني غانتس، أربعة مقاعد، و(الإسرائيليون)، أربعة مقاعد، و(العمل) أربعة مقاعد.

أخبار ذات صلة

بمبلغ 750 شيكلا لكل شخص.. نتنياهو يعرض خطة مساعدات جديدة

بمبلغ 750 شيكلا لكل شخص.. نتنياهو يعرض خطة مساعدات جديدة

إسرائيلي يعود من دبي لينقل العدوى لـ 180 شخصاً واكتشاف طفرة أمريكية جديدة

إسرائيلي يعود من دبي لينقل العدوى لـ 180 شخصاً واكتشاف طفرة أمريكية جديدة

نتنياهو: أتطلع للعمل مع الرئيس بايدن على توسيع &#34;دائرة السلام الإسرائيلية العربية&#34;

نتنياهو: أتطلع للعمل مع الرئيس بايدن على توسيع "دائرة السلام الإسرائيلية العربية"

إسرائيل: المصادقة على إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية بسبب (كورونا)

إسرائيل: المصادقة على إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية بسبب (كورونا)

حكومة الاحتلال تُصادق على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب

حكومة الاحتلال تُصادق على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب

إسرائيل: اكتشاف خمس حالات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا)

إسرائيل: اكتشاف خمس حالات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا)

روسيا تُسجل أكثر من 490 وفاة و21 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تُسجل أكثر من 490 وفاة و21 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

زلزال قوي قبالة سواحل تشيلي والسلطات تُحذر من تسونامي

زلزال قوي قبالة سواحل تشيلي والسلطات تُحذر من تسونامي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64 وفاة

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في المحافظة إلى 64 وفاة

جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الجاغوب: الرئيس عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل قضايا غزة خلال أيام

الجاغوب: الرئيس عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل قضايا غزة خلال أيام

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فتية شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فتية شمال غرب القدس

الاحتلال يخطر مواطناً بإخلاء أرضه في السموع

الاحتلال يخطر مواطناً بإخلاء أرضه في السموع

الاحتلال يستدعي عمر البرغوثي على خلفية الانتخابات

الاحتلال يستدعي عمر البرغوثي على خلفية الانتخابات

جماهير نابلس تُشيّع جثمان شهيد لقمة العيش فؤاد جودة

جماهير نابلس تُشيّع جثمان شهيد لقمة العيش فؤاد جودة

منوعات

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ&#34;القبلات&#34;

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ"القبلات"

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل &#34;جمال الحريم&#34; ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل "جمال الحريم" ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور &#34;عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني&#34;

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور "عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني"

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

عربي

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)