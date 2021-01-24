استطلاع للرأي: تقهقر ساعر وتقدم لبيد والقائمة المشتركة ستحصل على 10 مقاعد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد استطلاع للرأي أجرته (القناة 13) الإسرائيلية، بأنه لو جرت انتخابات لـ (كنيست) اليوم، فإن حزب (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحصل على 32 مقعداً، يليه حزب (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد، بـ 18 مقعداً.



وكشف استطلاع الرأي بأن حزب (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر، بواقع 14 مقعداً، بينما حزب (يمينا) برئاسة وزير الجيش الأسبق، نقتالي بينت، بواقع عشرة مقاعد.



ووفق الاستطلاع، فإن (القائمة المشتركة) برئاسة أيمن عودة، ستحصل على عشرة مقاعد، فيما سيحصل حزب (يهدوت هتوراة) على سبعة مقاعد.



كما أفاد الاستطلاع بأن حزب (شاس) سيحصل على ستة مقاعد، بينما (إسرائيل بيتنا)، ستة مقاعد، فيما يحصل (ميرتس) على خمسة مقاعد، و(أزرق أبيض) برئاسة بيني غانتس، أربعة مقاعد، و(الإسرائيليون)، أربعة مقاعد، و(العمل) أربعة مقاعد.