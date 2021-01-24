رئيس قطاع المعلمين بـ (أونروا): نتوقع بأن يكون التعليم بالفصل الدراسي الثاني وجاهياً
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث في قطاع غزة محمود حمدان: إن رواتب موظفي (أونروا) في موعدها نهاية الشهر.
قال رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث في قطاع غزة محمود حمدان: إن رواتب موظفي (أونروا) في موعدها نهاية الشهر.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن دوام الهيئات التدريسية سيكون بدءاً من 31 من كانون الثاني/يناير الجاري، لمدة أسبوعين حتى تسليم الشهادات.
وتوقع حمدان، بأن يكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً.
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