رئيس قطاع المعلمين بـ (أونروا): نتوقع بأن يكون التعليم بالفصل الدراسي الثاني وجاهياً





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن دوام الهيئات التدريسية سيكون بدءاً من 31 من كانون الثاني/يناير الجاري، لمدة أسبوعين حتى تسليم الشهادات.





وتوقع حمدان، بأن يكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث في قطاع غزة محمود حمدان: إن رواتب موظفي (أونروا) في موعدها نهاية الشهر.