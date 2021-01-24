الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة مساء اليوم على تسعة أشخاص، فارين من وجه العدالة، صادر بحقهم أوامر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 300 ألف شيكل في ضواحي القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات مركز شرطة ألرام وخلال متابعتها المستمرة للمطلوبين للعدالة قبضت على تسعة أشخاص فارين من وجه العدالة.



وأكدت، أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.