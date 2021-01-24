الجاغوب: الرئيس عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل قضايا غزة خلال أيام

وأكد المتحدث باسم حركة (فتح) بغزة، إياد نصر، أكد اليوم الأحد، بأن القرارات، التي ستتخذها اللجنة المركزية للحركة، بشأن قطاع غزة الليلة، ستُنفذ فوراً.





وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": بأن جهات قيادية موثوقة، أكدت بأن الرئيس محمود عباس، سيقرر حل جميع القضايا العالقة، والتي لها علاقة بقطاع غزة، الليلة، خلال اجتماع اللجنة المركزية.



