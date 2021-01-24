الجاغوب: الرئيس عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل قضايا غزة خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم، بحركة فتح، منير الجاغوب، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل قضايا قطاع غزة خلال أيام.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن الرئيس عباس أعطى تعليماته لرئيس الوزراء، لحل هذه القضايا، وأبرزها "تفريغات 2005" والتقاعد المالي والمقطوعة رواتبهم".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها اليوم في رام الله، أكدت بأن الرئيس عباس، سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة، ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.
قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم، بحركة فتح، منير الجاغوب، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل قضايا قطاع غزة خلال أيام.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن الرئيس عباس أعطى تعليماته لرئيس الوزراء، لحل هذه القضايا، وأبرزها "تفريغات 2005" والتقاعد المالي والمقطوعة رواتبهم".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها اليوم في رام الله، أكدت بأن الرئيس عباس، سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة، ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.
وأكد المتحدث باسم حركة (فتح) بغزة، إياد نصر، أكد اليوم الأحد، بأن القرارات، التي ستتخذها اللجنة المركزية للحركة، بشأن قطاع غزة الليلة، ستُنفذ فوراً.
وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": بأن جهات قيادية موثوقة، أكدت بأن الرئيس محمود عباس، سيقرر حل جميع القضايا العالقة، والتي لها علاقة بقطاع غزة، الليلة، خلال اجتماع اللجنة المركزية.
وتابع: بأن القضايا هي: موضوع التقاعد المالي، ورواتب الموظفين في القطاع، وتفريغات 2005.
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