شؤون فلسطينية

مدير "الأوروبي": وعود بوصول كميات كبيرة من لقاح (كورونا) للقطاع في مارس

مدير "الأوروبي": وعود بوصول كميات كبيرة من لقاح (كورونا) للقطاع في مارس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد د.يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، بأن القطاع يشهد استقراراً في الحالة الوبائية، عقب استقرار في منحنى الإصابات بفيروس (كورونا).

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن ذلك جاء بفضل جهود وزارة الصحة والوعي لدى المواطنين والالتزام في إجراءات السلامة والوقاية، إضافة للإغلاق الأسبوعي خلال الأسابيع الأخيرة.

وتابع العقاد: بأن الخميس المقبل، سيكون هناك تقييم للحالة الوبائية، وإن كان هناك استقرار، ستكون هناك إجراءات تخفيفية أكثر ستُعلنها خلية الأزمة في القطاع.

وأضاف: بأن محدودية الحركة من قطاع غزة وخارجه منعت وصول حالات جديدة، كالإصابات التي ظهرت ضمن السلالة الجديدة من (كوفيد-19)، كما أن التركيبة العمرية في غزة ساعدت في منع تفشي الفيروس، فنسبة الشباب داخل القطاع مقارنة بدول أخرى مرتفعة. 

وتابع مدير المستشفى الأوروبي بغزة، بأنه ما زال هناك العشرات داخل مشفى الأوروبي يمكثون داخل أقسام العناية المكثفة، وغيرهم يمكثون على أسرة المتابعة داخل أقسام المشفى، و"نؤكد أننا على جهوزية كاملة للتعامل مع الحالة الوبائية لأننا نتوقع ارتفاع في الحالة الوبائية خلال شهر شباط/فبراير القادم نظراً للإرتفاع الكبير في الدول المجاورة".

وشدد على أن هناك 50 حالة حرجة فقط تتواجد داخل مشفى الأوروبي وهذا لا يعني أن الحالة الوبائية قاربت على الانتهاء، وما زلنا قادرين على استيعاب الحالات داخل مشفى الوبائيات،  محذراً المواطنين من التراخي وندعوهم للإلتزام في إجراءات الوقاية والإرشادات التي تطلقها وزارتي الصحة والداخلية.

وقال: وعدنا بوصول كميات كبيرة من اللقاح في الربع الأول من هذا العام حتى آذار/مارس القادم، ونتوقع أن تصل في أي وقت ونكون قد تلقينا جرعات معتبرة ستوزع على الجهات الأكثر خطرا ومواجهة لفيروس (كورونا).

وواصل قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل أرقام منخفصة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

يأتي ذلك، بعدما أفادت وزارة الصحة، بغزة، بتسجيل 96 إصابة جديدة بالدورة الثانية ليوم الأحد.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 190 إصابة، بعد فحص 1865 عينة بنسبة إصابة 10.1%.

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