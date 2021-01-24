قوات الاحتلال تعتقل أربعة فتية شمال غرب القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة فتية شمال غرب القدس.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية من قرية بيت اجزا، وهم: مجد رمضان ابو كافيه، ومعتصم أحمد غريب، ومحمد سليم غريب، والفتى ايسر موسى عيد سالم من قرية بدو، أثناء تواجدهم عند مدخلي القريتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة فتية شمال غرب القدس.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية من قرية بيت اجزا، وهم: مجد رمضان ابو كافيه، ومعتصم أحمد غريب، ومحمد سليم غريب، والفتى ايسر موسى عيد سالم من قرية بدو، أثناء تواجدهم عند مدخلي القريتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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