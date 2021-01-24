قوات الاحتلال تعتقل أربعة فتية شمال غرب القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة فتية شمال غرب القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية من قرية بيت اجزا، وهم: مجد رمضان ابو كافيه، ومعتصم أحمد غريب، ومحمد سليم غريب، والفتى ايسر موسى عيد سالم من قرية بدو، أثناء تواجدهم عند مدخلي القريتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).