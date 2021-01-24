السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الأحد، عن تسجيلها 186 إصابة جديدة بعدوى الفيروس مع تعافي 211 شخصا من المرض.



وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 186 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 366371، بينها 2080 نشطة و331 حرجة.



وأفادت الوزارة برصد وفاتين جديدتين ناجمتين عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6352 متوفيا.



كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من (كوفيد-19) وصل إلى 357939 شخصا، بعد تسجيل 211 حالة شفاء جديدة.



وأطلقت السعودية، يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس (كورونا)، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.



رام الله - دنيا الوطنواصلت السعودية اليوم الأحد، تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).