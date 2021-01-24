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بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

بلقاح سينوفارم الصيني.. مصر: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)
أول شخص في مصر يتلقى لقاح كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الأحد من أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، بدء حملة التلقيح ضد فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت في مؤتمر صحفي: "أعلن تدشين الحملة القومية للتلقيح ضد (كوفيد-19)"، وعددت الفئات المتلقية للجرعات بدءا بالأطقم الطبية المواجهة للوباء ثم الأطقم الطبية العادية، يليهما كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة، وصولا إلى المواطنين العاديين.

وتلقى مدير مستشفى "أبو خليفة" في الإسماعيلية وأحد الممرضين أول جرعتين من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن أمس السبت، بأن مصر ستبدأ الأحد حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني.

ووصلت أول شحنة من اللقاح الى مصر في كانون الأول/ ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.

وأوضحت زايد أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح بقية الأطقم الطبية خلال الربع الأول من العام.

وأحصت مصر أكثر من 160 ألف إصابة بفيروس (كورونا) المستجد بينها أكثر من 8900 وفاة.

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