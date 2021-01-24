"الخارجية": وفاة وإصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم





وأضافت: لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 6312 إصابة.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين في كوبا، بتسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الطلبة والجالية هناك، وذلك لأحد طلبتنا، الذين يدرسون الطب، ووضعه الصحي مستقر، وهو في الحجر الصحي.



من جهة أخرى، غادرت اليوم، دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال، إلى إسطنبول.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن وفاة مواطن، وإصابة آخر بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية، حول العالم.وأوضحت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لهذا اليوم، للمواطنة نجلاء قسيس (88 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 116.