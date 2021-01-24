إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في دير أبو مشعل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الأحد، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، بعد إصابة مركبة للمستوطنين وتضررها، جراء رشقها بالحجارة قرب القرية.



واندلعت المواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال، الذين أغلقوا القرية، ووضعوا حواجز على مداخلها قبل اقتحامها، فيما أوقفت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين، وحققت معهم ميدانياً بعد تكبيلهم.



وتتعرض قرية دير أبو مشعل،لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال ومستوطنيه، وخاصة منطقة جبل (رشنيا)، التي تتعرض لاقتحامات متكررة من المستوطنين، تحت حماية جنود الاحتلال.



ومنذ شهور، بدأ أهالي دير أبو مشعل بشق طريق إلى جبل (رشنيا)، لتعميره وحمايته من أطماع الاحتلال.



وخاض أهالي دير أبو مشعل بثمانينات القرن الماضي، مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال، في أكثر من منطقة لحماية الجبل من المصادرة.



وتعتبر المنطقة استراتيجية، تطل على المناطق المحيطة بدير أبو مشعل، حتى ساحل فلسطين المحتلة، وهي المتنفس الوحيد لأهالي

البلدة.



وبدأ أهالي دير أبو مشعل بزراعتها والبناء فيها، من أجل لحمايتها من الاستيطان، وبفضل صمود أهالي القرية ووحدتهم لم يتمكن الاحتلال من مصادرة أراضيهم.



وتشهد دير أبو مشعل، مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال، التي تعتقل العشرات من أبناء البلدة في سجونها، وتحتجز جثامين ثلاثة من شهدائها، وترفض تسليمهم حتى الآن، وهم: عادل حسن عنكوش، وبراء عطا، وأسامة عطا.