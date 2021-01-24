شؤون فلسطينية

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
واصل قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل أرقام منخفصة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

يأتي ذلك، بعدما أفادت وزارة الصحة، بغزة، بتسجيل 96 إصابة جديدة بالدورة الثانية ليوم الأحد.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 190 إصابة، بعد فحص 1865 عينة بنسبة إصابة 10.1%.

وكان القطاع سجل أمس 189 إصابة، بعد فحص 2137 عينة بنسبة إصابة 8.8%.

وكانت المرة الأولى أمس، منذ أكثر من أشهر طويلة، يُسجل فيه القطاع أقل من 200 إصابة بالفيروس بيوم واحد.

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