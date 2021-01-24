قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك، بعدما أفادت وزارة الصحة، بغزة، بتسجيل 96 إصابة جديدة بالدورة الثانية ليوم الأحد.





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 190 إصابة، بعد فحص 1865 عينة بنسبة إصابة 10.1%.





وكان القطاع سجل أمس 189 إصابة، بعد فحص 2137 عينة بنسبة إصابة 8.8%.

وكانت المرة الأولى أمس، منذ أكثر من أشهر طويلة، يُسجل فيه القطاع أقل من 200 إصابة بالفيروس بيوم واحد.

غزة - دنيا الوطنواصل قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل أرقام منخفصة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).