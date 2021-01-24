لجنة الانتخابات: ستكون هناك زيارات مكوكية ودائمة لغزة طيلة فترة العملية الانتخابية





وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة (الأقصى): بأننا "أرسلنا رسائل مختلفة لكافة المؤسسات الأجنبية لأنهم يحتاجون وقتا أكثر من المدة التي نعلن فيها عن اعتماد هيئات الرقابة الداخلية، وهذه الرسالة سلمناها بشكل شخصي لممثل الاتحاد الأوروبي في القدس".



وشدد كحيل على أن عدد الزائرين لموقع دائرة الانتخابات عبر تطبيقها قرابة نصف مليون مواطن ومن أجرى حركات وتعديلات وتحديثات قرابة الـ 80 ألف منهم، كما تم تسجيل 36 ألف مواطن جدد أدرجو أسماءهم في سجل الناخبين.



وفيما يتعلق بزيارة وفد من اللجنة للقطاع، أكد المدير التنفيذي لها، بأنه لم يتم تحديد موعد للزيارة برئاسة رئيس اللجنة حنا ناصر إلى غزة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تتعلق بالتصاريح التي تصدرها السلطات الإسرائيلية.





وتابع: بأن هذه الزيارة ليست المهمة المنتظرة، لكن ستكون هناك زيارات مكوكية ودائمة للقطاع طيلة فترة العملية الإنتخابية.



وأضاف كحيل: بأن هناك مسارين لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، السياسي الذي يعتمد على المراسلات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وفق بروتوكول الانتخابات الخاص بالقدس، والفني الإجرائي الذي تعتمده اللجنة ضمن بروتوكول العمل الانتخابي.



وتابع: "طلبنا من الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لإتاحة إجراء الانتخابات في القدس وهذا الموضوع ستتناوله الفصائل في القاهرة قريباً".



وشدد كحيل على أن هناك توافقاً واضحاً وترحيباً فلسطينياً يُسهل عمل لجنة الانتخابات، و"كل تحضيراتنا تجري وفق جو ملائم ومريح لطواقم اللجنة المركزية".



رام الله - دنيا الوطنقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنه تم توجيه رسالة ودعوة باسم اللجنة للاتحاد والبرلمان الأوروبي، للمشاركة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية، لإضفاء مزيد من النزاهة على العملية الانتخابية، لـ "أننا نعول على الرقابة الخارجية كما المحلية".