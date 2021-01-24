رام الله: إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في دير أبو مشعل

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، خلال مواجهات اندلعت في القرية، بعد اقتحامها بحجة تعرض مستوطنة للرشق بالحجارة على الشارع الاستيطاني المجاور.



وقالت مصادر محلية إن شابين، أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي في قدمه نقل إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب الآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت: أن جنود الاحتلال فرضوا حصارا على القرية ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطر عشرات المواطنين للدخول إلى القرية سيرا من بين الحقول.



وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال نكلوا بـ 25 مواطنا على مدخل القرية واحتجزوهم لمدة تزيد عن ساعتين قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بدخولها.