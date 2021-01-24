بمبلغ 750 شيكلا لكل شخص.. نتنياهو يعرض خطة مساعدات جديدة



وتضم الخطة صرف هبات مالية بمبلغ 750 شيكلاً لكل مواطن بالغ و500 شيكل لكل طفل حتى الرابع، و300 شيكل لكل طفل خامس فما فوق في كل أسرة.



كما تشمل الخطة تقديم دعم مالي لمصالح تجارية تضررت اقتصادياً في أعقاب الأزمة، إلى جانب بلورة خطط تهدف إلى إعادة تشجيع عاطلين على الانخراط مجدداً في سوق العمل.





يشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي ماندلبليت وأفراد الطواقم المهنية في وزارة المالية، أعربوا عن معارضتهم للخطة لـ "كون الدولة في فترة انتخابية".

رام الله - دنيا الوطنعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، مساء اليوم، خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، وإخراجه من الأزمة التي تعصف به في أعقاب جائحة (كورونا).