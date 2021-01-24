نتنياهو: أتطلع للعمل مع الرئيس بايدن على توسيع "دائرة السلام الإسرائيلية العربية"





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأنه يتطلع أيضاً على توسيع "دائرة السلام الإسرائيلية العربية"، من أجل تكوين شرق أوسط جديد.





وتابع نتنياهو: "وبطبيعة الحال على مواجهة تحدياتنا المشتركة أيضًا، وعلى رأسها التهديد الإيراني"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، إنه يتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن على تعزيز هذا التحالف المتين الذي يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل.