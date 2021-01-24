القدس: قوات الاحتلال تعتقل فتى بعد الاعتداء عليه

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى مقدسيا بعد الاعتداء عليه، في حي سلوان جنوب شرق المسجد الأقصى بمدينة القدس.



وأفاد شهود عيان، بأنَّ قوات الاحتلال اعتقلت الفتى صابر أبو ناب بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وهو من سكان الحارة الوسطى ببلدة سلوان. وقد وثق تسجيل فيديو مشهد اعتداء عدد من الجنود على الطفل أبو ناب خلال اعتقاله.