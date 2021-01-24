قوات الاحتلال تخطر بهدم غرفة زراعية وخزان مياه جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم غرفة زراعية وخزان مياه في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم غرفة زراعية تعود للمواطن ابراهيم سليمان صلاح، تقع في منطقة واد الشامي غرب البلدة؛ بحجة عدم الترخيص.



وأضاف صلاح، ان تلك القوات أخطرت بهدم خزان مياه يستخدمه المزارعون في تلك المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت آليات الاحتلال جرفت أمس السبت، ثلاثة دونمات في قرية المعصرة جنوبا.