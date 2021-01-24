شؤون فلسطينية

مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحسيني بالقدس إلى كنيس

مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحسيني بالقدس إلى كنيس
قصر المفتي الحاج أمين الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، اليوم الأحد، أنها تخطط لتحويل قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة إلى كنيس، ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيط القصر من 28 إلى 56 وحدة استيطانية.

ونقلت صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية، عن المتحدث باسم عطيرات كوهانيم: إن الجمعية الاستيطانية تنوي تحويل القصر البالغة مساحته 500 متر مربع إلى كنيس يهودي.

وقال في إشارة إلى قصر المفتي الحاج أمين الحسيني: "سيتم الحفاظ على المنزل التاريخي الواقع في قلب الموقع وإعادة استخدامه لتلبية الاحتياجات المجتمعية، بما في ذلك كنيس وربما مركز رعاية نهارية".

وقبل عشر سنوات هدمت الجمعية الاستيطانية فندق "شبرد" في باحة قصر المفتي، وأقامت منذ ذلك الحين 28 وحدة استيطانية على أنقاضه لم يتم نقل مستوطنين إليها حتى الآن، ولكن الجمعية الاستيطانية أبقت قصر المفتي، الذي اقيم سنة 1929، مهجوراً حتى الآن.

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