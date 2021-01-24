الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل سبع وفيات و934 حالة إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل نحو 500 إصابة بالفيروس.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة الأردنية إلى 320.453 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8522) حالة.



وتم تسجيل سبع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4224 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).