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رسمياً.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي

رسمياً.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي
المفوض الإسرائيلي في أبو ظبي إيتان نائيه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة أنباء (رويترز) اليوم الأحد، بأن إسرائيل فتحت سفارتها رسمياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

في السياق، قالت موقع (القناة 7)  الإسرائيلية، إنه تم اليوم رسمياً افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي بوصول المفوض، إيتان نائيه.

وأضافت: "إلى أن يتم تخصيص مبنى دائم، ستعمل السفارة من مكاتب مؤقتة سيتم افتتاحها في الأيام المقبلة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه تم اليوم افتتاح السفارة الإسرائيلية لدى الإمارات، مشيرة إلى أن السفارة ستعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري والأكاديمي والإعلامي.

وكانت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أعلن في آب/أغسطس الماضي، عن اتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قبل أن يتم توقيع الاتفاق في واشنطن في أيلول/سبتمبر.

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