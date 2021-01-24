حماس تعلق على مقتل مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة يافا

محمد أبو نجم

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة، اليوم الأحد، جريمة الاغتيال البشعة التي طالت مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة يافا، المغدور محمد أبو نجم، في وضح النهار.



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم طالت العديد من أبناء الأرض المحتلة عام ٤٨ بدم بارد".



ودعت حماس أمام هذا الواقع الأليمن شعبنا الفلسطيني داخل أراضي عام 48، إلى "التصدي لمؤامرات العدو ومثيري الفتن ومرتكبي الجرائم داخل مجتمعنا الفلسطيني الصامد".



وحذرت من المخطط الخبيث الذي يقوم به المحتل لتصفية الأرض المحتلة من القيادات والكوادر الفلسطينية، خاصة العاملة من أجل القدس والأقصى، وتتصدى لمحاولات الأسرلة وسرقة الأرض والمقدسات.