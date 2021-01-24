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نصر لـ "دنيا الوطن: القرارات التي ستتخذها مركزية فتح بشأن غزة الليلة ستُنفذ فوراً

نصر لـ "دنيا الوطن: القرارات التي ستتخذها مركزية فتح بشأن غزة الليلة ستُنفذ فوراً
اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد المتحدث باسم حركة فتح بغزة، إياد نصر، اليوم الأحد، بأن القرارات التي ستتخذها اللجنة المركزية للحركة بشأن قطاع غزة الليلة، ستُنفذ فوراً.

وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": بأن جهات قيادية موثوقة أكدت بأن الرئيس محمود عباس سيقرر حل جميع القضايا العالقة والتي لها علاقة بقطاع غزة الليلة خلال اجتماع اللجنة المركزية.

وتابع: بأن القضايا هي موضوع التقاعد المالي، ورواتب الموظفين في القطاع، وتفريغات 2005.

وكان القيادي في حركة فتح، د.عبد الله عبد الله قال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" إن هناك قراراً بحل قضايا القطاع، ولكن ذلك يتوقف على وجود سيولة.

وأضاف: بأن موضوع لقاح (كورونا) يمكن أن يؤثر على هذا الموضوع، حاصة وأن اللقاح بحاجة إلى أموال طائلة.  

في السياق، أكد عدد من قيادات المجلس الثوري للحركة، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" عدم وجود معلومات حول موضوع قضايا قطاع غزة.

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