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الجدي: لا صحة لأنباء إقالة أمين سر إقليم شرق غزة

الجدي: لا صحة لأنباء إقالة أمين سر إقليم شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامح الجدي أمين سر المكتب الحركي للصحفيين بإقليم شرق غزة، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن إقالة إياد حلس أمين سر الإقليم.

وقال الجدي: إن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، وإن الأخ القائد إياد حلس محط إجماع فتحاوي في إقليم شرق غزة، ويحظى بثقة كبيرة لدى قيادة الحركة لما يتمتع به من خلق رفيع , ونزاهة عالية.

وأشار الجدي إلى أن كافة أطر الحركة بالإقليم "مناطق تنظيمية، ومكاتب حركية، وشبيبة، وعمال، ومرأة, ولجان عامة، وكوادر حركية" تساند الأخ إياد حلس، وترفض هذه الشائعات الصادرة عن جهات مشبوهة.

وأضاف بأن ترويج هذه الإشاعات يأتي في سياق إرباك المشهد الفتحاوي الذي يقف على قدم وساق استعداداً لإنجاز وإنجاح العملية الديمقراطية القادمة بمراحلها الثلاث.

ودعا الجدي أبناء شعبنا بشكل عام وأبناء حركة فتح بشكل خاص إلى عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها الموثوقة.

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