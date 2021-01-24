إسرائيل: المصادقة على إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية بسبب (كورونا)

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الحكومة صادقت مساء اليوم على إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية.



وسيكون الإغلاق ابتداءً من منتصف ليلة الغد وحتى 31 الشهر الجاري، وذلك في مسعى لمنع تفشي السلالات الجديدة لفيروس (كورونا).



وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، باكتشاف خمس حالات إصابة جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا).



وأضافت: بأن الحالات الخمس، لدى أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا أو دبي، مشيرة إلى أنه يدور الحديث حالياً عن 27 مريضاً مؤكداً مع الطفرة الجديدة، في تسع سلاسل عدوى.



رام الله - دنيا الوطن