حكومة الاحتلال تصادق على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو إن حكومته صادقت اليوم على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب.



ووفق ما كتب نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فقد هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مستهل جلسة الحكومة، ملك المغرب محمد السادس على التعاون الذي يجري بين الجانبين في مجالات الطيران والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا.



وتابع نتنياهو: "قلت إن ممثليات دبلوماسية ستفتح قريباً في كلا البلدين".



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 25 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن اتفاق بين المغرب وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما بشكل كامل.



يأتي ذلك بعد عدة اتفاقيات مماثلة تم إبرامها بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان، وذلك برعاية أمريكية.