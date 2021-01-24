"الاقتصاد" والمجلس الأعلى للإبداع والتميز يتفقان على إعداد مسودة قانون للشركات الناشئة

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس مجلس الإبداع والتميز عدنان سمارة خلال لقاء مشترك عقد بمقر الوزارة، على أهمية تطوير وتحسين أداء قطاع الشركات الناشئة الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي

لعمليات الاستثمار، الامر الذي يشجع الشباب على تأسيس شركات ضمن بيئة قانونية محفزة على الاستثمار.



وقال الوزير: "ان الوزارة تقود برنامج الإصلاح الشامل للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يمكن من تحسين بيئة الاعمال وتعزيز مقومات بناء اقتصاد دولة تشجع على الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات، وان اعداد مسودة قانون الشركات الناشئة سيتم بالشراكة مع وزارة الريادة والتمكين لافتاً إلى قرب إقرار قانوني الشركات والمنافسة.



بدوره أكد رئيس مجلس الابداع والتميز عدنان سمارة على الشراكة مع كافة المؤسسات لإنجاز قانون عصري للشركات الناشئة التي تعتبر الحاضنة الأساسية لدمج الشباب في عملية التنمية الاقتصادية، والركيزة الأساسية لتطوير بيئة الأعمال،

والتغلب على التحديات التي تواجه الشباب في ممارسة الاعمال.









وعقد اللقاء بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان ومراقب الشركات طارق المصري، وحسين الاعرج، نائب رئيس المجلس الاعلى للإبداع والتميز وزياد طعمه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز.





وشدد سمارة على أهمية انجاز القانون منتصف الشهر القادم، على أن يخضع الى مشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، مؤكداً على أهمية الشراكة في تعزيز حاضنة الاعمال والإبداع عبر انجاز قانون عصري ومحفز على الإبداع وممارسة الاعمال.وعقد اللقاء بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان ومراقب الشركات طارق المصري، وحسين الاعرج، نائب رئيس المجلس الاعلى للإبداع والتميز وزياد طعمه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز.

رام الله - دنيا الوطناتفقت وزارة الاقتصاد الوطني والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الأحد، على اعداد مسودة قانون للشركات الناشئة منتصف الشهر القادم تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء قريباً.