شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرجوب مع ممثل الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات وآخر التطورات

تفاصيل لقاء الرجوب مع ممثل الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات وآخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، في رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب بورغسدورف خلال اللقاء في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالحوار الوطني والتحضيرات لعقد الانتخابات الشاملة بعد إصدار المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد عقدها، مؤكدا على الدور الهام الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال الرقابة على سير العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر، وضع الرجوب ضيفه في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا جرّاء ممارسات الاحتلال الهادفة للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا التزام القيادة بالثوابت الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وثمن الموقف الأوروبي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولة.

بدوره، رحب بورغسدورف، بالجهود التي بذلها اللواء الرجوب لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، آملا مواصلة العمل للوصول لعقد الانتخابات الشاملة. كما جدد ترحيبه بالتطورات الأخيرة التي افضت لإصدار المراسيم الرئاسية المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات العامة، مبدياً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم اللازم لعقد الانتخابات في فلسطين، وضمان سير العملية الانتخابية بكامل النزاهة والشفافية.

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