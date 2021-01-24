شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبتين غير قانونيتين في جنين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبتين غير قانونيتين في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهرالسلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 12 مطلوباً للعدالة، كما تمكنت من ضبط مركبتين غير قانونيتين.

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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