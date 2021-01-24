الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبتين غير قانونيتين في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهرالسلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 12 مطلوباً للعدالة، كما تمكنت من ضبط مركبتين غير قانونيتين.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين.