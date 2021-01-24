الشرطة تقبض على مطلوبين وتضبط مركبات غير قانونية في بيت لحم



وحرصاً على سلامة المواطنين وتطبيقا للقرارات الصادرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس (كورونا)، فقد تم تحرير 674 مخالفه سلامة عامة لغير الملتزمين، إضافة إلى قيام الشرطة ولجنة البروتوكول الصحي بتفقد وزيارة أكثر من 87 محلاً تجارياً ومنشأه صناعية وتجارية للتأكد من التزامهم بالبروتوكول الصحي المعتمد.



وأكدت الشرطة بأنه تم إحضار المطلوبين المقبوض عليهم لمديرية الشرطة لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، القبض على مطلوبين للعدالة، صادر بحقهم مذكرات قضائية وضبطت مركبات غير قانونية خلال 72 ساعة الماضية في محافظة بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي والأمني المستمر في جميع أنحاء المحافظة بهدف نشر الأمن وتطبيق القانون فقد قامت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية بالقبض على 60 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 94 مذكرة قضائية خلال الـ 72 ساعة الماضية كما تم ضبط ست مركبات غير قانونية وتنزيل ست مركبات عن الشارع لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولاً.