الخليل: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطة، بأنه وخلال نشاط شرطي نفذته شرطة المحافظة للبحث عن المطلوبين ومكافحة ظاهرة المركبات غير قانونية، فقد قامت الشرطة اليوم بإلقاء القبض على 46 مطلوباً صادر بحقهم 118 مذكرة قضائية، بالإضافة لإتلاف 100 مركبة غير قانونية في عدة مناطق من بلدات المحافظة.





وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين حسب الأصول، بالإضافة لمخالفة أصحاب المركبات غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في الخليل.