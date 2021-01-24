رام الله: قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين أغلقوا القرية ووضعوا حواجز على مداخلها قبل اقتحامها.