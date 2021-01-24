بلقائه ممثلي بلدات جنوب القدس.. غنيم: العمل بشكل فوري لربط خط المياه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، على ان العمل جاري بخصوص صيانة خط المياه الرابط بين بئر العيزرية 1 ومنطقة السواحرة الشرقية، من اجل التخفيف من حدة نقص المياه التي تعاني منها مناطق جنوب القدس مؤخراً نتيجةً لتوقف بئر العيزرية 3 عن ضخ المياه، وهو أحد المصادر الرئيسية المزودة لبلدات ابوديس والعيزرية والسواحرة وعرب الجهالين، جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن بلدات جنوب القدس اليوم.



وأكد غنيم كذلك على أنه أصدر تعليماته للطواقم الفنية منذ توقف البئر للعمل الفوري على فحص العطل الذي تسبب في تعطل البئر وذلك من من خلال العمل على رفع المضخة ومعالجة الاعطال التي تسببت في توقف البئر.



وأشار إلى أن سلطة المياه كانت قد قامت في خطوات استباقية العمل على توفير كميات مياه إضافية من مصادر اخرى كحل مؤقت يساهم في حل الاشكالية القائمة، ومثمنا في الوقت نفسه تفهم اهالي المنطقة للوقت الذي يتطلبه العمل في اصلاح البئر والمعيقات التي قد تواجه الطواقم اثناء العمل.