سلطات الاحتلال تخطر بإزالة منزلين متنقلين في خربة يرزا شرق طوباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإزالة منزلين متنقلين في خربة يرزا شرق طوباس.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت الخربة وأخطر الشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد، بإزالة منزليهما المتنقلين خلال 96 ساعة.



ولفت بشارات إلى أن "الكرفانين" قُدما قبل أشهر من مؤسسات دولية، للمواطنين مساعيد بدلا عن مسكنيهما، اللذين هدمها الاحتلال.