"الإسلامية المسيحية": منع صيانه قبة الصخرة وتهديد موظفيها بالاعتقال مساس خطير بحرمة المقدسات





وأشار الى الوسائل والاساليب التي تنتهجها سلطات الاحتلال في تهويد المسجد المبارك، حيث تأتي الاقتحامات اليومية للمستوطنين والمتطرفين واداء الصلوات والرقصات التلمودية خلالها في مقدمتها، اضافة للحفريات المتواصلة وبناء الكنس والحدائق التلمودية والمتاحف في محيط المسجد، ناهيك عن الفرق الارشادية التي تروي رواية الهيكل المزعوم والحق اليهودي في المسجد الاقصى، اضافة للاعتداء المتواصل على العاملين واعتقالهم.



وأكدت الهيئة في بيانها على المصاعب والعقبات الي يواجهها موظفي وسدنة الأقصى المبارك خلال عملهم في المسجد، جراء سياسة التهويد والاعتقال الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم.



ودعت الهيئة الاسلامية المسيحية مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بسرعة التدخل لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية التي تتعرض لانتهاكات الاحتلال اليومية، وحماية المواطنين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطناعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد، منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك، وتهديد العاملين فيه بالإبعاد والاعتقال، اصرار على المساس بحرمة المسجد المبارك ومصلياته.وحذر الأمين العام للهيئة د.حنا عيسى، من مواصلة سلطات الاحتلال لاجراءاتها وسياساتها التهويدية في المسجد الاقصى المبارك.